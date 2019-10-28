Добровольцы вручную собирали опасного вредителя на берегу Байкала

28.10.19 09:13

Фото с сайта правительства Иркутской области

28 октября. Interfax-Russia.ru - Акция по сбору яйцекладок опасного лесного вредителя - непарного шелкопряда - прошла в Ольхонском лесничестве на берегу озера Байкал в Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Было собрано порядка 500 гр. яйцекладок. При этом одна кладка весит около 1 мг и может содержать несколько сотен яиц", - говорится в сообщении.

Яйцекладки шелкопряда участники акции в течение нескольких часов собирали вручную, поскольку в Центральной экологической зоне Байкала запрещено применять химические препараты для борьбы с вредителями.

В акции "Здоровый лес для Байкала" принимали участие сотрудники министерства лесного комплекса и центра защиты леса Иркутской области, представители экологической ассоциации "Байкальское содружество" и Общероссийского народного фронта.