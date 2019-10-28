ЦБ отозвал лицензии у якутской страховой компании "Стерх"

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28 октября. Interfax-Russia.ruК - Банк России приказом от 27 октября отозвал лицензии у страховой компании (СК) "Стерх", говорится
в сообщении регулятора.
Отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
Отмечается, что причиной отзыва лицензий стало нарушение порядка инвестирования средств страховых резервов.
"Величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов превышает 20%...нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, нарушением правил формирования страховых резервов, повлекшим занижение суммы страховых резервов более, чем на 20%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что страховая компания неоднократно нарушала требования страхового законодательства.
СК "Стерх" - универсальная страховая компания, региональная сеть которой включает 35 филиалов в Республике Саха и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и др. Головной офис компании находится в Якутске. Страховщик также имеет лицензии на страхование каско, ОСАГО, имущества, ответственности и на страхование от несчастных случаев и болезней.