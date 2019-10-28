Минэнерго: добыча нефти в Арктике будет рентабельной и при $35-40 за баррель

28.10.19 09:37

© РИА Новости. Сергей Субботин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Добыча нефти на Таймыре в рамках новой группы НДД должна будет оставаться рентабельной и при не очень высоких ценах на нефть.

"В предлагаемой налоговой системе (5-я группа НДД плюс вычет на инфраструктуру - ИФ), по нашей оценке, в диапазоне $35-40 проект ("Восток Ойл" - ИФ) все равно будет рентабельным", - сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Это (поддержка проекта - ИФ) делается для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы показать рентабельность проекта, что инфраструктура условно убирается из формулы частично для того, чтобы повысить рентабельность. Потому что сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточную доходность проекта", - пояснил он.

При этом Сорокин подчеркнул, что при подтверждении запасов проекта "Восток Ойл" затраты на его осуществление могут оказаться очень значительными - до порядка 10 трлн рублей.

"Новая нефтегазовая провинция на Таймыре, которую планирует осваивать проект "Восток Ойл", это пока ряд потенциальных месторождений, на них еще не подтверждены запасы в окончательном виде. Основу новой провинции составляет Паяхское месторождение, где определенные запасы. Но в целом освоение Таймыра - это очень большие траты, строительство значительного масштаба инфраструктуры, включая порт в бухте Север", - сказал он.

"В целом затраты "Восток Ойл", если будут подтверждены запасы, могут составить 10 трлн рублей. В зависимости от запасов, могут быть и меньше, но все равно мы говорим о триллионах рублей на инфраструктуру", - уточнил он.

По его словам, Северный морской путь для реализации сырья был выбран как один из перспективных потенциальных маршрутов, потому что за счет этого можно получать определенную премию, по аналогии с Новопортовским месторождением. "Оценка этой премии (для "Восток Ойла" - ИФ) еще устанавливается. Потенциально это премия выше, чем Козьмино, как и у Новопорта она выше Козьмино", - отметил замминистра.

Проект "Восток Ойл" включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Ожидаемая суммарная добыча - 50-100 млн тонн в год.