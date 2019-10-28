"ИрАэро" с 19 ноября запустит рейсы из Саратова в Симферополь

28.10.19 09:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) с 19 ноября запустит регулярные рейсы из Саратова в Симферополь, а также Екатеринбург и Минеральные Воды, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".

Полеты Саратов-Екатеринбург (Кольцово) будут выполняться по средам и пятницам, а из Екатеринбурга в Саратов - по вторникам и четвергам.

Полеты Саратов-Минводы будут выполняться также по средам и пятницам, а в Симферополь - по вторникам и четвергам.

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" в сентябре начала полеты из московского аэропорта "Домодедово" в Саратов. 19 ноября авиакомпания начинает регулярно летать из Саратова в Сочи.

В парке "ИрАэро", кроме SSJ-100, находятся три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка "ВИМ-Авиа", а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.