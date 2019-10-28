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28.10.19 09:50
Свердловские приставы передали в Гохран РФ 60 изумрудов и 2 александрита
"Фигуранты дела при невыясненных следствием обстоятельствах приобретали изумруды общей массой менее 10 грамм, а также незаконно хранили природные драгкамни в нарушение правил, установленных законодательством РФ", - говорится в пресс-релизе.
Драгоценные камни, как отмечается, были вещественными доказательствами при рассмотрении уголовного дела по ст.191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга).
Вещественные доказательства по делу - изумруды и александриты судебные приставы обратили в доход государства, по акту описи имущества передали в Гохран России.
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