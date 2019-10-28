Inkerman в 2020 г намерен нарастить выпуск вина на 18-36%

28.10.19 10:08

Фото "Интерфакса"

28 октября. Interfax-Russia.ru - Хозяйства "Качинский+" (Севастополь) и "Агрофирма "Черноморец" (Бахчисарайский район Крыма), входящие в группу компаний Inkerman, в текущем году увеличили сбор винограда на 1,5% к уровню 2018 года - до 16,02 тыс. тонн.

"Несколько дней назад мы закончили сезон уборки, собрали 16,016 тыс. тонн винограда", - сообщила гендиректор входящего в ГК Inkerman ООО "Инкерманский завод марочных вин" (один из крупнейших винзаводов Крымского полуострова) Лариса Шимчук журналистам в пгт Массандра в кулуарах IX всероссийского саммита виноделов.

"Инкерманский завод марочных вин" в 2020 году собирается увеличить производство вина на 18-36% к ожидаемым показателям 2019 года, до 13-15 млн бутылок.

"В этом году мы планируем 11 млн (бутылок - ИФ), следующий год - мы заложили одни бюджетные цифры, но планируем выйти на 13-15 млн", - сказала Шимчук.

Как сообщалось, Inkerman в текущем году планирует увеличить производство вина на 10% по сравнению с уровнем 2018 года - до 11 млн бутылок.

"Рост объемов связан с востребованностью на рынке вина торговой марки "Инкерман" и новыми задачами инвестора по развитию виноградарства и виноделия", - говорила Шимчук "Интерфаксу" в августе.

Крымский винодел Валерий Захарьин в апреле 2019 года сконцентрировал 100% Inkerman International AB (Швеция) - головной компании холдинга, в состав которого входят Инкерманский завод марочных вин, хозяйства "Качинский+" (Севастополь) и "Агрофирма "Черноморец" (Бахчисарайский район Крыма), обеспечивающие полный цикл производства вина. Сумма сделки не раскрывалась.

Как заявлял Захарьин "Интерфаксу", он видит перспективы для наращивания объемов производства: "Потенциал по всей группе, по мощностям производства - 50-70 млн бутылок в год".

Inkerman International - международный винодельческий холдинг, образованный в 2011 году, со штаб-квартирой в Стокгольме. Инкерманский завод марочных вин основан в 1961 году. Виноградники холдинга общей площадью 3 тыс. га расположены на Крымском полуострове, в долинах рек Кача, Бельбек и Булганак.