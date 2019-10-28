Пилот упавшего в Пермском крае частного самолета погиб

28.10.19 10:22

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 октября. Interfax-Russia.ru - Пилот потерпевшего крушение в Пермском крае частного легкомоторного самолета Сеssna-172 не выжил, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в оперативной группе в понедельник.

"(Пилот - ИФ) не выжил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет обнаружен в 7 км от поселка Аннинск (примерно 120-130 км от Перми).

В полиции подтвердили гибель пилота.

"Сегодня около 11:30 (9:30 мск) сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района обнаружен легкомоторный самолет. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни", - говорится в пресс-релизе регионального главка МВД.

Ранее в понедельник сообщалось об обнаружении места падения самолета, туда выдвинулась оперативно-поисковая группа.

Легкомоторный частный самолет Сеssna-172 пропал 26 октября. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы.

Им управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Геннадий Белоглазов.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.