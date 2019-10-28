Alma Valley построит винзавод в Крыму мощностью 5,5 млн бутылок в год

28.10.19 10:36

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Винодельческая компания Alma Valley (Бахчисарайский район Крыма) планирует в 2020 году начать строительство нового винзавода на Крымском полуострове мощностью порядка 5,5 млн бутылок вина в год, оценивает объем инвестиций в проект в 25 млн евро, сообщил гендиректор компании Сергей Лебедев.

"Есть долгосрочная программа развития на пять лет: по площади виноградников к 2023 году у нас будет более 1 тыс. гектаров. Расширение произойдет за счет земель, купленных в Севастопольской зоне. Новый завод планируем построить, он будет производить 5,5 млн бутылок. Проект мы сделаем в этом году, начнем строительство в следующем. Около 25 млн евро (составит предполагаемый объем инвестиций в проект - ИФ)", - сказал Лебедев журналистам в пгт Массандра в кулуарах IX всероссийского саммита виноделов.

Скорее всего, компания возьмет кредиты на строительство.

По словам Лебедева, ожидается, что общий объем производства Alma Valley составит в будущем порядка 8,5 млн бутылок, из них 3 млн будет выпускать работающий сейчас винзавод.

Alma Valley планирует в текущем году произвести 1,5 млн бутылок вина - на 45% больше, чем в 2018 году, сообщил Лебедев.

По его словам, рост производства объясняется увеличением продаж и дополнительной дистрибуцией. "Мы открываем для себя новые регионы, новые торговые сети, с которыми заключаем договоры", - отметил глава компании.

В основном Alma Valley торгует своими винами в России. "Поскольку мы - (находящийся под западными санкциями - ИФ) Крым, нам тяжело выходить на другие рынки. У нас были пробные поставки в Китай, сейчас мы договариваемся с Белоруссией: в этом году подпишем договор, в следующем году будем поставлять нашу продукцию в самую крупную торговую сеть Белоруссии", - сказал гендиректор компании, воздержавшись от прогнозов объема поставок.

Кроме того, Лебедев сообщил, что 2019 год стал для Alma Valley первым годом, когда компания делала вино только из своего винограда, не закупая его дополнительно. "В плодоношение вступило еще 100 гектаров виноградников, поэтому теперь площадь, с которой мы собираем виноград, составляет около 300 гектаров", - уточнил он.

Винодельческое хозяйство Alma Valley введено в 2013 году. Оно в среднем ежегодно производит около 1 млн бутылок вина. Компания в основном делает вина премиального ценового сегмента.

Виноградники Alma Valley находятся в Бахчисарайском районе Крыма, в долине реки Альма.

Структура, связанная с винзаводом Alma Valley, в 2017 году купила более 1 тыс. га земли в Севастополе за 0,5 млрд рублей.

Сергей Лебедев, который возглавлял "Инкерманский завод марочных вин" (Севастополь; входит в ГК Inkerman) три года, в начале 2019 года перешел в Alma Valley. Ранее около четырех лет гендиректором Alma Valley был Андрей Григорьев. Григорьев и его управленческая команда ушли из компании в декабре 2018 года.