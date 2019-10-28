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28.10.19 10:53
Детскую школу искусств Церетели откроют в центре Москвы
"Строительные работы завершены. Мосгосстройнадзор проверил качество отделочных и фасадных работ... Застройщику выданы замечания с конкретными сроками устранения. Объект будет введен в эксплуатацию после устранения всех выявленных комитетом замечаний", - сказал глава комитета Олег Антосенко.
Двухэтажное здание школы искусств на ул. Пятницкая, вл. 24, стр. 4 находится в исторической части Замоскворечья с режимом объединенной охранной зоны памятников истории и культуры. Прилегающая территория благоустроена.
Планируется, что в школе искусств будут обучаться живописи, графике и скульптуре юные художники со всей Москвы.
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