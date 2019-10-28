Строительство путепровода над путями МЦК в составе ЮВХ завершат до конца года

28.10.19 10:58

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство путепровода над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) близится к завершению, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода непосредственно над железнодорожными путями МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Строительство путепровода планируем завершить до конца года", - отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка к бетонированию плиты проезжей части.

В ведомстве добавили, что путепровод войдет в состав проектируемой Юго-Восточной хорды и свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект.

Ранее сообщалось, что длина четырехполосной эстакады составит 132 м. Всего в рамках строительства путепровода будет построено 2,2 км дорог. Для удобства пешеходов обустроят 2 км тротуаров. Также будут установлены девять остановок наземного транспорта.

Как сообщалось, к строительству ЮВХ планируется приступить в этом году, а в полном объёме работы на объекте начнутся в 2020 году. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что ЮВХ планируется построить в три этапа.

Завершить проект предполагается до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. ЮВХ пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.