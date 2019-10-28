Комплексные проверки красноярского Минлесхоза продолжатся до конца года

28.10.19 11:04

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Комплексные проверки правоохранительных органов и Рослесхоза в министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях продолжатся до конца года, сообщил министр краевого лесного ведомства Дмитрий Маслодудов журналистам.

"В Красноярском крае губернатором поставлена задача и подписан подробный план по декриминализации лесной отрасли. В рамках федеральных и краевых инициатив проводятся проверки различными надзорными и правоохранительными ведомствами совместно с Рослесхозом и министерством лесного хозяйства. Это проверки не только министерства, но и широкой структуры лесопользователей, подведомственных структур. Мы участвуем во всех этих проверках, предоставляем исчерпывающую информацию. Проверки эти продолжатся до конца года", - сказал Маслодудов.

По его словам, последняя проверка деятельности ведомства, которая проводилась по поручению прокуратуры, затрагивала более чем 10-летний период.

"Часть документов запрашивалась 2002, 2005 годов, то есть даже больше чем 10 лет. На сегодняшний день мы прошли уже 20 таких проверок, ответили полноценно на порядка 400 запросов различных контролирующих органов. Последняя проверка длилась практически месяц, привлекались специалисты центра защиты леса", - отметил министр.

Большая часть материалов касалась, в частности, лесных рубок, которые проводились по актам лесопатологического обследования, выполненных с нарушениями.

"Это материалы проверок наших инспекторов, лесной охраны, инспекторов министерства лесного хозяйства, когда действительно выявлялось несоответствие актов лесопатологического обследования, натурного обследования. Соответствующие проверки в рамках полномочий министерства также проводились, сейчас эти материалы переданы в правоохранительные органы. Такие факты есть, мы с ними боремся совместно с лесозащитной, чтобы максимально исключить ошибки, несоответствие или фальсификацию таких данных", - подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что в настоящее время краевой Минлесхоз сокращает количество лесопатологических обследований, которые проводятся сторонними фирмами.

"Хотя это законно, но, вместе с тем, мною поставлена задача, чтобы такие лесопатологические обследования, необходимые для санитарных мероприятий в лесах, проводились только специализированными организациями, которые являются подведомственными Рослехозу на территории Красноярска, это Рослесозащита - Центр защиты леса по Красноярскому краю", - сказал Маслодудов.

Он пояснил, что проверка по нецелевому использованию 100 млн руб. из 800 млн руб., выделенных в 2017 году из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом, еще не завершена, поэтому "пока рано говорить о лицах, причастных к возможным нарушениям". "Было выяснено, что определенные суммы были израсходованы не в соответствии с планами, которые изначально были установлены", - сообщил чиновник.

По итогам проверок министерство "сделает соответствующие выводы", уже внесены изменения в краевое законодательство, внутреннее ведомственное законодательство, инициирован ряд внутренних проверок, отметил Маслодудов.

Ранее сообщалось, что 25 октября сотрудники ФСБ провели выемку документов в краевом Минлесхозе по итогам комплексной проверки, проводимой специалистами Минприроды России, Рослесхоза, прокуратуры Красноярского края, ФСБ и МВД России.

В ходе проверки были выявлены различные нарушения в деятельности регионального министерства и подведомственных ему структур.