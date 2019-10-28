Более 10 поездов задерживаются из-за обрыва линий связи в Ярославской и Вологодской областях

28.10.19 11:08

© РИА Новости. Сергей Аверин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Остановки и задержки 11 поездов дальнего следования и трех электричек из-за повреждений линий связи произошли на участках Северной железной дороги (СЖД) в Вологодской и Ярославской областях, сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"На участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов по состоянию на 8.00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда", - говорится в сообщении.

Задерживаются пассажирские поезда № 46 Санкт-Петербург - Иваново, № 348 Санкт-Петербург - Уфа; № 148 Москва - Кострома, № 42 Москва - Воркута, № 100 Москва - Владивосток, № 337 Самара - Санкт-Петербург, № 147 Кострома - Москва, № 125 Череповец - Москва, № 41 Воркута - Москва, № 107 Вологда - Москва, № 99 Владивосток - Москва.

Также задерживаются пригородные поезда в Ярославской области: № 6278 Ярославль-Главный - Иваново, № 6574 Пищалкино - Рыбинск, № 6225 Данилов - Телищево.

В ночь на понедельник в Ярославской области усилился ветер. Порывы достигают 23 м/с. По информации ГУ МЧС, погода в регионе наладится к полудню понедельника.