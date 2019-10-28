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28.10.19 11:08
Более 10 поездов задерживаются из-за обрыва линий связи в Ярославской и Вологодской областях
"На участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов по состоянию на 8.00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда", - говорится в сообщении.
Задерживаются пассажирские поезда № 46 Санкт-Петербург - Иваново, № 348 Санкт-Петербург - Уфа; № 148 Москва - Кострома, № 42 Москва - Воркута, № 100 Москва - Владивосток, № 337 Самара - Санкт-Петербург, № 147 Кострома - Москва, № 125 Череповец - Москва, № 41 Воркута - Москва, № 107 Вологда - Москва, № 99 Владивосток - Москва.
Также задерживаются пригородные поезда в Ярославской области: № 6278 Ярославль-Главный - Иваново, № 6574 Пищалкино - Рыбинск, № 6225 Данилов - Телищево.
В ночь на понедельник в Ярославской области усилился ветер. Порывы достигают 23 м/с. По информации ГУ МЧС, погода в регионе наладится к полудню понедельника.
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