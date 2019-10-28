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28.10.19 11:16
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом площадь игорной зоны составит 146 тыс. 851 кв. м.
Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов сообщил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.
Как сообщалось, власти Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании не уточнил. В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове переносились уже несколько раз.
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