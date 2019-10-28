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28.10.19 11:50
Жители с временной регистрацией смогут принимать участие в выборах на Колыме
"На региональных выборах 2020 года впервые смогут проголосовать граждане РФ без постоянной прописки на Колыме - теперь достаточно только временной регистрации", - говорится в сообщении.
Автором законопроекта выступил региональный избирком.
"В список избирателей смогут включить жителей региона, зарегистрированных по месту пребывания в Магаданской области не менее трех месяцев до даты назначения выборов. Для этого желающие проголосовать должны будут подать соответствующее заявление не позднее чем за 30 дней до дня голосования", - отмечается в сообщении.
Воспользоваться избирательным правом по новым требованиям можно будет уже в следующем году.
В 2020 жителям региона предстоит избрать новый состав депутатского корпуса Магаданской областной думы и депутатов Собраний представителей городских округов.
Также с регистрацией по месту пребывания на Колыме можно будет участвовать в выборах губернатора Магаданской области.
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