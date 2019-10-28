Жители с временной регистрацией смогут принимать участие в выборах на Колыме

28.10.19 11:50

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Магаданская областная дума перед предстоящими в 2020 году выборами приняла новые избирательные нормы в окончательной редакции, сообщает пресс-служба думы.

"На региональных выборах 2020 года впервые смогут проголосовать граждане РФ без постоянной прописки на Колыме - теперь достаточно только временной регистрации", - говорится в сообщении.

Автором законопроекта выступил региональный избирком.

"В список избирателей смогут включить жителей региона, зарегистрированных по месту пребывания в Магаданской области не менее трех месяцев до даты назначения выборов. Для этого желающие проголосовать должны будут подать соответствующее заявление не позднее чем за 30 дней до дня голосования", - отмечается в сообщении.

Воспользоваться избирательным правом по новым требованиям можно будет уже в следующем году.

В 2020 жителям региона предстоит избрать новый состав депутатского корпуса Магаданской областной думы и депутатов Собраний представителей городских округов.

Также с регистрацией по месту пребывания на Колыме можно будет участвовать в выборах губернатора Магаданской области.