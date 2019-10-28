Тульская область присоединилась к проекту "Дошкольное дзюдо"

28.10.19 12:03

Фото с сайта правительства Тульской области

28 октября. Interfax-Russia.ru - Занятия по дзюдо будут проходить в дошкольных учреждениях Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства.

Тульский регион присоединился к федеральному проекту "Дошкольное дзюдо" Федерации дзюдо России.

"Участие в пилотном проекте даст новый импульс развитию дзюдо в Тульской области. Благодаря ему мы получим научно-методическую основу, чтобы полномерно внедрять дзюдо в дошкольных учреждениях. Это значимый проект не только для нашего региона, но и для всей России", - сказал на открытом уроке председатель облкомитета по спорту Николай Ивашков.

Он сообщил, что в Туле планируется строительство спортивного комплекса с шестью залами. Он станет базой для тренировок по различным видам спорта, в том числе и дзюдо.

Заместитель исполнительного директора по проекту дошкольного дзюдо Маргарита Романова рассказала, что за состоянием здоровья и эмоциональным фоном дошкольников во время занятий следят психолог и педиатр.

По ее словам, при работе с детьми 3-4 лет особое внимание уделяется физическим упражнениям и подвижным играм. На занятиях с детьми 5-6 лет приоритетная задача - формирование творческого потенциала через интерес к новому. Также детей знакомят и с этикетом дзюдо, учат самостоятельно надевать и снимать кимоно, соблюдать правила личной гигиены.

Решение о запуске пилотного проекта России было принято в правительстве России в июле 2018 года.