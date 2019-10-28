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28.10.19 12:07
AZUR air начала летать из Краснодара на китайский Хайнань
Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям до 22 марта 2020 года на воздушных судах Boeing-767-300 вместимостью 336 пассажиров.
Первый рейс авиакомпании по данному направлению вылетел 27 октября, на борту самолета находилось 329 пассажиров.
Южная часть острова Хайнань - круглогодичный курорт.
В настоящее время из международного аэропорта "Краснодар" AZUR air также осуществляет рейсы в Анталью, Барселону, Даламан и Энфиду.
AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте 2019 г. перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия". По данным системы СПАРК-Интерфакс, компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.
АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" - СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%), В 2018 году краснодарский аэропорт увеличил пассажиропоток на 19% - до 4,17 млн человек.
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