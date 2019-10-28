Бюджет-2020 Курганской области планируется с дефицитом 4,7% от расходов

28.10.19 12:13

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Курганской области одобрило проект регионального бюджета на 2020 год с дефицитом 2,18 млрд рублей, или 4,7% от расходов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, доходы в 2020 году запланированы в объеме 43,824 млрд рублей, расходы - 46 млрд рублей.

Ожидается, что собственные доходы бюджета в 2020 году вырастут на 14%.

При этом бюджет сохранит социальную направленность. На выплату заработной платы будет направлено 17,6 млрд рублей (38% расходов бюджета). На социальные выплаты населению предусматривается 6 млрд рублей. Более 8 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов на территории Курганской области.

Бюджет Курганской области на 2019 год был принят с доходами 42,302 млрд рублей, расходами - 45,264 млрд рублей, дефицитом - 2,962 млрд рублей, или 6,5% от расходов.