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28.10.19 12:13
Бюджет-2020 Курганской области планируется с дефицитом 4,7% от расходов
Как сообщила пресс-служба губернатора, доходы в 2020 году запланированы в объеме 43,824 млрд рублей, расходы - 46 млрд рублей.
Ожидается, что собственные доходы бюджета в 2020 году вырастут на 14%.
При этом бюджет сохранит социальную направленность. На выплату заработной платы будет направлено 17,6 млрд рублей (38% расходов бюджета). На социальные выплаты населению предусматривается 6 млрд рублей. Более 8 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов на территории Курганской области.
Бюджет Курганской области на 2019 год был принят с доходами 42,302 млрд рублей, расходами - 45,264 млрд рублей, дефицитом - 2,962 млрд рублей, или 6,5% от расходов.
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