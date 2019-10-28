Восемь регионов Центральной России и Поволжья остались без света из-за непогоды

28.10.19 12:17

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Энергетики восстанавливают энергоснабжение в восьми регионах, нарушенное в результате ураганного ветра, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр" в понедельник.

"Ураганный ветер силой до 26 м/с, обрушившийся на Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую, Владимирскую, Кировскую, Ивановскую области и республику Марий Эл, стал причиной нарушений электроснабжения. Энергетики незамедлительно приступили к его восстановлению", - говорится в сообщении.

В "Россети Центр" начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и информационному обеспечению потребителей.

Для оперативного восстановления электроснабжения задействованы 122 бригады ремонтного персонала и 117 единиц спецтехники. Из резерва выведены бригады повышенной мобильности, полностью укомплектованные аварийным запасом и средствами связи. Для максимального сокращения перерыва в энергоснабжении потребителей привлечены силы подрядных организаций.

Оперативные действия персонала, четкое взаимодействие с территориальными органами МЧС, органами местного самоуправления, положительная динамика ликвидации последствий технологических нарушений, вызванных ураганом, позволяют сделать прогноз о восстановлении электроснабжения уже в ближайшее время, говорится в сообщении.