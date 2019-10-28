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28.10.19 12:42

Орешкин: РФ серьезно отстает от графика национальных целей по рождаемости

© РИА Новости. Владимир Богатырев
28 октября. Interfax-Russia.ru - Достижение национальных целей идет неравномерно, по ряду идет опережение графика, но есть ряд целей, по которым существует серьезное отставание, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на форуме стратегов в Петербурге в понедельник.

"По национальным целям движение идет неравномерно. Есть единый план достижения целей, и видим, где в зеленой зоне (с опережением графика - ИФ), где в красной (с отставанием - ИФ)", - сказал министр.

По его словам, по итогам этого года в зеленой зоне будем по такому, например, показателю, как продолжительность жизни - 73,6 лет в этом году.

Кроме того, по его словам, выполняется с опережением задача по вхождению Россия в 5-ку крупнейших экономик мира. Орешкин сослался на недавний прогноз МВФ, который поставил Россию выше Германии (которая занимает сейчас 5-е место по размеру экономики - ИФ) уже в 2023 году. Орешкин сообщил, что плановый показатель роста ВВП в 1,3% в 2019 году, "примерно и выходим на него".

При этом глава Счетной палаты Алексей Курин заметил, что, согласно этому же прогнозу МВФ, "Индонезия нас обгонит (по размеру экономики - ИФ) в 2024 году, поэтому надо аккуратно к этим прогнозам относиться, но жизнь может сильно отличаться от того, что в этих прогнозах заключено".

Комментируя показатели, которые находятся больше всего в красной зоне графика по достижению национальных целей, Орешкин назвал экспорт (несырьевой - ИФ), по которому был план на 2019 год $230 млрд, но будет существенно ниже, а также динамику естественного прироста населения - в плане на 2019 год стояло минус 219 тыс. человек, но "можем получить минус 280 тыс. человек - показатель по рождаемости нас серьезно подкашивает, он идет гораздо хуже, у нас отрицательная динамика в рождаемости, которая была последние несколько лет, сохранилась".

Орешкин отметил, что необходимо проводить делать анализ и донастраивать ключевые направления действий по каждому из треков.

В качестве системных проблем на пути достижения национальных целей он назвал, во-первых, приоритеты бюджетных расходов, которые не в полной мере отвечают национальным целям.

"Первое - у нас так и не произошло за последние год полной приоритезации ресурсов, которые есть у государства - и управленческих, и финансовых на достижении целей. Нацпроекты - всего лишь десятая часть всего бюджета, а пока не выстроена система прямой увязки остальной части расходов с национальными целями развития, то есть у нас бюджет до сих пор не вписан в проектную логику, направленную на достижение национальных целей", - сказал министр.

Кроме того, он обратил внимание на сложную систему программных документов, когда "национальные проекты не интегрированы с госпрограммами и в результате по одному направлению можем иметь несколько программных документов".

Орешкин также упомянул о разбалансировке в программных сроках. "У нас нацпроекты заканчиваются 2024 годом, а ряд проектов, например, в транспорте по ВСМ планируются до 2030 года", - отметил он.

Другими проблемами он назвал высокую забюрократизированность принятия решений и большое количество бумажной отчетности перед контролирующими и проверяющими органами.

"В сложившейся системе управления замминистра и замруководителя аппарата через определенный набор действий могут легко отправить любой проект, любое решение в так называемый бюрократический ад. И даже, несмотря на то, что на верхнем уровне в правительстве какое-то решение согласовано, от фактического согласования до его претворения в жизнь может пройти несколько месяцев", - отметил министр.

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