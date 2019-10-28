Десять новых производств создадут в ОЭЗ "Узловая" Тульской области

28.10.19 12:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Узловая" ведет подготовку к запуску десяти новых производств, сообщила пресс-служба Корпорации развития Тульской области.

"Благодаря пакету льгот и налоговых преференций в ОЭЗ запущены четыре производства, две компании планируют запуск уже в первом квартале 2020 года, еще восемь компаний находятся на разных этапах строительства", - говорится в сообщении.

В частности, в следующем году планируется запуск заводов "СтальПолимер" и "Тензограф".

Компания "Тензограф" намерена наладить выпуск высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей. Планируемый объем инвестиций - до 200 млн рублей. Проект является экспортоориентированным, предполагается, что порядка 70% продукции будет поставляться на внешний рынок. При условии коммерческой успешности планируется реализация второй очереди с объемом инвестиций 150 млн рублей.

Компания "СтальПолимер" планирует реализовать проект по строительству производства рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Общая стоимость проекта - около 520 млн рублей.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года установлена пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Тульской области, для организаций-резидентов ОЭЗ "Узловая": 0% - в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны; 5% - с одиннадцатого по пятнадцатый налоговый период; 13,5% - по истечении пятнадцати налоговых периодов.

ОЭЗ "Узловая" создана в апреле 2016 года, в 2017 году вошла в тройку ведущих экономических зон России, в 2018 была отмечена наградой за быстрый старт.

По данным областного правительства, в ОЭЗ "Узловая" работает 11 компаний с общим объемом инвестиций более 15 млрд рублей, приход еще более 15 резидентов с объемом инвестиций в 30 млрд рублей ожидается в рамках развития ее второй очереди.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Узловая" расположена в Узловском районе Тульской области, ее площадь составляет 471 га.