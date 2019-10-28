РПЦ предлагает сделать основы семьи главным школьным предметом

28.10.19 13:05

© РИА Новости. Сергей Пятаков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что основы семейной жизни должны стать главным предметом преподавания на протяжении всего периода обучения детей в школах.

"Главным предметом в школе должна быть семья - с первого по 11-й класс", - заявил отец Димитрий в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его мнению, в советское время система семейного воспитания была разрушена, общество в массе своей позабыло о традиционных ролях мужчины и женщины, и в итоге "мы получили мужеподобную женщину и женоподобного мужчину", а это не что иное как "катастрофа, потеря своих Богом установленных свойств".

Отец Димитрий отметил, что современные мужчины, которых воспитали современные женщины, вырастают "зайчиками". "Мужчина-мальчик от своей мамы слышал одно: кушай кашку, ему клали ее в ротик. Дома - мама и бабушка, в детском саду - воспитательница и нянечка, в школе - учительница, директор-женщина и завуч... Более того, в каждом классе, где все так равноправненько, но женщина развивается гораздо быстрее, поэтому с 50го класса девочки перерастают мальчиков, и опять же - угнетение", - описал свое видение ситуации священник.

На его взгляд, чтобы исправить положение и вернуть мужчинам и женщинам традиционные социальные роли, государству следует "целенаправленно, в "прайм-тайм" вести пропаганду". "Слава Богу, есть куда возвращаться", - сказал отец Димитрий.