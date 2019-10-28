Ставропольцу, обстрелявшему полицейских в парке, грозит пожизненное заключение

28.10.19 13:08

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Ставрополе рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который в ноябре прошлого года обстрелял полицейский патруль в городском парке, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд. Обвиняемому в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 213 (хулиганство) и 119 (угроза убийством) УК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2018 года. Местный житель, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-12 во входную дверь регионального управления МВД, а затем направился в городской парк "Центральный", который находится рядом в краевым главком полиции.

В парке семь сотрудников полиции потребовали от мужчины сложить оружие и сдаться. Злоумышленник их проигнорировал и восемь раз выстрелил в сторону стражей порядка. От его действий никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ходе этого конфликта полицейские открыли ответный огонь, ранили стрелка и задержали. Мужчина был госпитализирован. Через два дня после инцидента его арестовали.