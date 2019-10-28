Около 6 тыс. человек остались без света в Татарстане из-за сильного ветра

28.10.19 13:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Порывистый ветер оставил без электроснабжения несколько тысяч человек в Татарстане, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"С 11:45 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО "Сетевая компания")", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались около 5 850 человек в Зеленодольском, Высокогорском районах и Казани. Мощность отключенных потребителей - 1,8 МВт, отмечается в сообщении.

В Татарстане в понедельник 11 градусов тепла.

Аварийно-восстановительные работы проводят 14 бригад.

Ранее синоптики предупреждали о резком усилении ветра до 25 м/с в ближайшие часы на территории Татарстана.