Бывший офис "Росэнергобанка" в Москве выставлен на торги за 1 млрд рублей

28.10.19 13:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 октября. Interfax-Russia.ru - В рамках процедуры банкротства АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" на торги выставлен бывший головной офис кредитной организации у Садового кольца в Москве, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

"На продажу выставлен усадебный комплекс из трех зданий общей площадью 5,2 тыс. кв.м с земельным участком 0,35 га в историческом центре Москвы по адресу: Подсосенский пер., д.30, стр.1,2,3", - говорится в сообщении РАД, ведущего продажу по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В сообщении уточняется, что торги проходят посредством публичного предложения на электронной площадке с 8 октября по 14 декабря.

Начальная цена лота составляет 1 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 940,3 млн рублей.

Лот включает несколько объектов. Основное здание - пятиэтажное строение площадью 3,7 тыс. кв.м, построенное в 1997 году, не является объектом культурного наследия. Объект в отличном состоянии. Остальные постройки - четырехэтажное (1,1 тыс. кв.м) и трехэтажное (351,3 кв.м) здания - использовались как дополнительные помещения банка. Данные корпуса являются памятниками.

"Объект в престижной локации и в превосходном состоянии по цене всего 180 тыс. рублей за кв.м. Объекты аналогичного класса имеют рыночную стоимость гораздо выше. Дополнительной привилегией для покупателя будет состояние отделки - она выполнена по очень высоким стандартам", - отметила руководитель департамента продаж РАД по Москве и Московской области Наталья Круглова.