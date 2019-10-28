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28.10.19 13:31
Раненого в Забайкалье солдата-срочника из Тюменской области перевезли в московский госпиталь
"Графова перевезли в Москву. Состояние у него тяжелое, ранен в голову. Сегодня позвонили его маме из госпиталя и сообщили, что Женя пришел в сознание", - сказал она.
По ее словам, Евгений был призван на службу из села Сорочкино летом этого года. К нему в госпиталь вылетела сестра.
Ранее сообщалось, что 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье.
Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.
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