Раненого в Забайкалье солдата-срочника из Тюменской области перевезли в московский госпиталь

28.10.19 13:31

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Призванного на воинскую службу из Тюменской области Евгения Графова, который был ранен во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, доставили в Москву, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Валентина Пацина.

"Графова перевезли в Москву. Состояние у него тяжелое, ранен в голову. Сегодня позвонили его маме из госпиталя и сообщили, что Женя пришел в сознание", - сказал она.

По ее словам, Евгений был призван на службу из села Сорочкино летом этого года. К нему в госпиталь вылетела сестра.

Ранее сообщалось, что 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье.

Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.