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28.10.19 13:57
Путин дал 12 поручений по развитию Дальнего Востока
Так, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала на оплату газификации жилья, его водоснабжения и водоотведения.
Согласно еще одному поручению, правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на соответствующую поддержку государства.
Кроме того, глава государства поручил предусмотреть в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности.
Также правительство должно представить предложения по формированию за счет бюджетных средств механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, а также земельных участков, выделяемых по программе "дальневосточного гектара".
Помимо этого, правительству поручено представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.
Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.
Президент РФ также поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - говорится в перечне поручений президента.
Кроме того, президент поручил правительству принять меры для обеспечения оперативного выполнения требований законодательства, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в интернете информации о способах изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, а также о местах их приобретения.
Путин поручил обобщить совместно с региональными властями положительный опыт работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, комплексной реабилитации лиц, незаконно потребляющих такие вещества, и использовать его во всех субъектах РФ.
Президент отметил, что необходимо оказать поддержку негосударственных организаций, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотиков.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 10 января 2020 года, а после этого - ежеквартально.
Президент также поручил МВД РФ принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Интернете.
Путин также поручил "подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности".
Помимо этого, глава государства поручил правительству подготовить совместно с Администрацией Приморского края и представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.
Срок − 1 декабря 2019 г.
Также Министерству спорта Российской Федерации совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики поручено в срок до 15 декабря 2019 года разработать и представить предложения по созданию в субъектах Дальневосточного федерального округа спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в г.Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта.
Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.
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