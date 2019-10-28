Путин дал 12 поручений по развитию Дальнего Востока

28.10.19 13:57

© РИА Новости. Алексей Дружинин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручения по развитию Дальнего Востока. Список из 12 пунктов был принят по итогам встречи главы государства с общественниками дальневосточного региона, сообщается на сайте Кремля.

Так, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала на оплату газификации жилья, его водоснабжения и водоотведения.

Согласно еще одному поручению, правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на соответствующую поддержку государства.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности.

Также правительство должно представить предложения по формированию за счет бюджетных средств механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, а также земельных участков, выделяемых по программе "дальневосточного гектара".

Помимо этого, правительству поручено представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.

Президент РФ также поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - говорится в перечне поручений президента.

Кроме того, президент поручил правительству принять меры для обеспечения оперативного выполнения требований законодательства, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в интернете информации о способах изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, а также о местах их приобретения.

Путин поручил обобщить совместно с региональными властями положительный опыт работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, комплексной реабилитации лиц, незаконно потребляющих такие вещества, и использовать его во всех субъектах РФ.

Президент отметил, что необходимо оказать поддержку негосударственных организаций, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотиков.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 10 января 2020 года, а после этого - ежеквартально.

Президент также поручил МВД РФ принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Интернете.

Путин также поручил "подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности".

Помимо этого, глава государства поручил правительству подготовить совместно с Администрацией Приморского края и представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Срок − 1 декабря 2019 г.

Также Министерству спорта Российской Федерации совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики поручено в срок до 15 декабря 2019 года разработать и представить предложения по созданию в субъектах Дальневосточного федерального округа спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в г.Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта.

Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.