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28.10.19 14:08
Жителей Петербурга и Ленобласти ждет снежная и морозная рабочая неделя
В этот период влияние на погоду будет оказывать чередование полей пониженного и повышенного давления. В большинстве районов ожидается снег, мокрый снег, днем с дождем. Ветер с северных направлений от слабого до умеренного.
В Ленинградской области температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, местами, преимущественно на востоке, от минус 7 до минус 12. Днем в регионе прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов.
В Петербурге ночью от минус 1 до минус 4 градусов, в отдельные дни в окрестностях до минус 7 градусов. Днем в северной столице от минус 1 до плюс 2 градусов.
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