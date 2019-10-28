Жителей Петербурга и Ленобласти ждет снежная и морозная рабочая неделя

28.10.19 14:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Снег и заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на рабочей неделе, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В этот период влияние на погоду будет оказывать чередование полей пониженного и повышенного давления. В большинстве районов ожидается снег, мокрый снег, днем с дождем. Ветер с северных направлений от слабого до умеренного.

В Ленинградской области температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, местами, преимущественно на востоке, от минус 7 до минус 12. Днем в регионе прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Петербурге ночью от минус 1 до минус 4 градусов, в отдельные дни в окрестностях до минус 7 градусов. Днем в северной столице от минус 1 до плюс 2 градусов.