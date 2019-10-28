Метели и морозы ожидаются в регионах Урала

28.10.19 14:12

© РИА Новости. Максим Блинов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Непогода и похолодание ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа.

Так, в Свердловской области в понедельник и в ночь на вторник ожидаются снегопады, метели и ветер с порывами до 25 м/с, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным синоптиков, сильные ветра возможны в понедельник и в Тюменской области.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на вторник прогнозируется снег и гололед, сообщает окружной Гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до минус 8-13 градусов, на севере региона - до 18 градусов мороза.