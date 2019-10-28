Глава Ставрополья назначил новых вице-премьеров правительства региона

28.10.19 14:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил новый состав правительства региона, в который вошли семь заместителей председателя, сообщает пресс-служба губернатора.

"Владимир Владимиров назначил заместителей председателя правительства Ставропольского края. Соответствующие распоряжения глава региона подписал накануне", - говорится в сообщении.

Пост зампредседателя - руководителя аппарата правительства региона занял Вячеслав Гладков, на пост зампредседателя правительства - министра финансов назначена Лариса Калиниченко.

На должности заместителей председателя правительства края назначены также Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарёв, Роман Петрашов и Юрий Скворцов.

"Все они входили в состав правительства Ставропольского края до 27 сентября 2019 года, и теперь продолжат исполнение своих полномочий, уже без приставки "и.о.", - отмечается в пресс-релизе.

Правительство Ставрополья 27 сентября сложило свои полномочия после инаугурации вновь избранного главы региона Владимирова. До формирования нового состава краевого кабмина все первые заместители и заместители председателя правительства края являлись исполняющими свои обязанности.