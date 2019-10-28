Трутнев предложил продумать механизм скупки золота для закона "о вольном приносе"

28.10.19 14:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил главе Магаданской области Носову о поручении президента по доработке законодательства о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"Для этого нужная целая система, чтобы золото от вольного приноса скупали, сдавали на аффинаж, перерабатывали. Продумайте здесь, как это правильно организовать, чтобы механизм был эффективным и прозрачным", - сказал Трутнев на встрече с губернатором области Сергеем Носовым в понедельник.

По словам вице-премьера, проект закона "о вольном приносе" разрабатывается в основном по просьбе жителей Магадана, которые больше всего в этом заинтересованы.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока опубликован на сайте Кремля.

Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.

Законопроект о так называемом "вольном приносе", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений, обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.

На уровень президента проблему вынес Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат". Он попросил Путина дать поручение доработать нормативные и законодательные акты по "вольному приносу" и при этом ужесточить наказание для нелегальных старателей.