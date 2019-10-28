РЭЦ будет направлять 3,5 млрд руб. в год на поддержку экспорта в регионах РФ

28.10.19 14:56

© РИА Новости. Владимир Трефилов

28 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) планирует ежегодно выделять 3,5 млрд рублей на развитие региональных центров поддержки экспорта, сообщил старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

"В 7 раз увеличено финансирование региональных программ поддержки экспорта. Мы получили агентскую функцию как РЭЦ. Активно развиваем нашу региональную инфраструктуру центров поддержки экспорта, которые стали нашими представительствами в субъектах России (...) У нас 3,5 млрд рублей будет ежегодно выделяться на развитие региональных центров поддержки экспорта, на те услуги, которые мы туда переводим", - сказал Кожевников на совещании, посвященного подведению промежуточных итогов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По его словам, появится новая программа, включающая поддержку выставок, ярмарочной деятельности, бизнес-миссий, консультирования, сертификации. "Сейчас мы создаем свои шесть хабов, которые будут координировать работу центров поддержки экспорта по округам", - уточнил чиновник.

Российские экспортеры на 90% представлены крупными компаниями. "У нас все больше и больше компаний начинают экспортировать", - подчеркнул старший вице-президент РЭЦ.

В будущем году РЭЦ ожидает активного роста экспорта услуг.

"Нас ждет взрывной прирост по экспорту услуг (...) Сейчас выделено значительное финансирование государством, определяются новые инструменты для поддержки, это касается и сфер туризма, и транспортной логистики, инжиниринговых услуг строительства, IT", - добавил Кожевников.