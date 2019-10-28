Восемь новых школ построят в Астраханской области до 2022г

28.10.19 14:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Каждая пятая школа в Астраханской области имеет высокую степень износа, решать эту проблему власти региона планируют за счет строительство новых образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Образование", сообщил и.о. министра образования и науки региона Виталий Гутман в понедельник.

"В ближайшие несколько лет в рамках реализации нацпроекта "Образование" в регионе в Астраханской области появится восемь новых школ (...). В настоящее время во вторую смену обучаются 17% школьников, 18% зданий школ имеют высокую степень износа", - сказал Гутман в ходе заседания регионального правительства.

По его словам, в декабре этого года завершится строительство школы на 800 мест в селе Началово. В ноябре этого года планируется заключить контракт на возведение ещё двух школ - в посёлке Мирный Наримановского района и Каралат Камызякского. Оба здания рассчитаны на 220 мест и будут сданы в конце 2020 года. Эти объекты стали приоритетными, поскольку в Каралате здание школы находится в аварийном состоянии, а в Мирном занятия проходят в школе, рассчитанной на 70 человек, хотя в посёлке школьников в разы больше. Так, в классах, где должны обучаться только по 10 ребят, по факту учатся вдвое больше.

В декабре 2020 года полностью будет готова и общеобразовательная организация на тысячу мест по ул. 3-ая Зеленгинская в Астрахани. Туда планируется перевести лицей N2, который сейчас располагается в практически непригодном для учебы здании.

До 2022 года построят школы в посёлке Трусово (на 220 мест), переулке Грановского (1000 мест), в Лимане (675 мест) и селе Маячное (675 мест). Строительство школ финансируется в рамках нацпроекта "Образование". В этом году на эти цели региону выделено 447,6 млн рублей.

Однако это не покроет потребность региона в общеобразовательных учреждениях, отметил Гутман. Региону требуются ещё 24 школы, пять из них - в Астрахани. Большие школы также необходимы в Володаровке, Харабалях и Икряном.