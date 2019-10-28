Школы в Коми закрываются на карантин из-за роста числа заболевших пневмонией

28.10.19 15:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Две школы закрыты в Коми на карантин после регистрации случаев заболевания пневмонией среди учеников.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Ухты, в связи с регистрацией случаев внебольничной (амбулаторной) пневмонии в школе №21 введен карантин с 24 октября по 2 ноября. Это единственная школа в городе, где превышен порог заболеваемости.

По информации пресс-службы администрации Княжпогостского района, с 19 октября приостановлен учебный процесс в школе №1 Емвы.

"Эпидемиологическая ситуация в учебном заведении характеризуется как неблагополучная. Главный врач районной больницы сообщила о 13 детях, переболевших внебольничной пневмонией за период с 30 августа. Большинство из них - учащиеся школы. Также учеников этого заведения рекомендовано не пускать в городской физкультурно-спортивный комплекс", - говорится в сообщении.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 14 по 20 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 6170 человек, в том числе 4675детей. Случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших - 75,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, 24,2% - взрослое население.

В прошлом году школы региона начали закрывать на карантин в конце ноября.