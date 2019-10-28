Первую в России площадку для пляжных видов спорта открыли в горах Сочи

28.10.19 15:10

Фото пресс-службы курорта "Роза Хутор"

28 октября. Interfax-Russia.ru - В горах Сочи на высоте более 1 тыс. метров курорт "Роза Хутор" открыл спортивную площадку для пляжных видов спорта.

"Сыграть в футбол или волейбол теперь можно и в горах Сочи. Необычная площадка для пляжных видов спорта площадью 56 на 20 метров появилась на курорте "Роза Хутор". Она расположена на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря, на берегу горного озера", сообщает пресс-служба круглогодичного курорта "Роза Хутор" в понедельник.

Площадка создана с соблюдением всех стандартов отечественных федераций. Использовать ее можно как для занятий любителей, так и для профессиональных спортсменов, их сборов, тренировок и соревнований.

"Это первая в нашей стране площадка для пляжных видов спорта, расположенная в горах. Как известно, тренировки на высоте гораздо эффективнее обычных", цитирует пресс-служба директора фитнес-департамента курорта "Роза Хутор" Александра Тургенева.

По его словам, первые соревнования на новой площадке пройдут 2-3 ноября. На турнире по пляжному волейболу Песочница OPEN соберутся представители Краснодарского края. В программе - как игры смешанных команд, так мужских и женских. Подать заявку на участие можно до 30 октября по электронной почте: vyacheslavvoll@gmail.com

"Необычная площадка продолжит работу в зимний период. Во время сезона катания на ней можно будет попробовать сыграть в волейбол и футбол на снегу", заметил Тургенев.