Минвостокразвития видит потенциал роста загрузки Севморпути до 160 млн т за 15 лет

28.10.19 15:25

© РИА Новости. Вера Костамо

28 октября. Interfax-Russia.ru - Минвостокразвития видит потенциал роста загрузки Северного морского пути (СМП) до 160 млн т за 15 лет. Такое мнение высказал замглавы ведомства Александр Крутиков, представляя на парламентских слушаниях в Совете Федерации проект стратегии Арктической зоны до 2035 года.

Он отметил, что хотя в настоящее время в Арктике живёт 1,5% населения России, но здесь формируется 10% ВВП, и на арктические проекты поступает 10% инвестиций, поступающих в страну.

По совам Крутикова, вклад углеводородов Арктики в ближайшие 15 лет будет расти: "Мы вполне реально можем довести добычу газа в Арктике до 90% от общероссийской, добычу нефти - до четверти от общероссийской. Арктика позволит России занять место одного из лидеров по СПГ с объемом в 120 млн тонн нефти. Развитие нефтегазовой отрасли в Арктике позволит в ближайшие 15 лет довести загрузку Севморпути до 160 млн тонн, то есть в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом", - сказал замглавы Минвостокразвития.

"В ближайшее десятилетие объем перевозок по СМП будет практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей, но именно удовлетворение их потребностей в ледоколах, навигации, связи, безопасности создаст базу для круглогодичного прохождения судов по СМП с коммерческой скоростью", - сказал Крутиков.

"Мы ставим перед собой цель сделать Северный морской путь глобально конкурентоспособным транспортным коридором, и, начиная с 30-х годов этого века, наращивать объемы международных перевозок. Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость таких перевозок. Важно, чтобы транспортные компании, грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок", - добавил чиновник.

По его словам, Минвостокразвития начало проработку проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловск-Камчатским. "Для того чтобы этот проект состоялся, существующего регулирования в сфере СМП недостаточно. Границы СМП сегодня четко определены в соответствии с международным правом - от Новой Земли до Чукотки. Поэтому в стратегии мы вводим новое понятие Северного морского транспортного коридора, собственно всей транспортной коммуникации от Мурманска до Камчатки, и считаем, что функции Единого оператора СНП должны распространяться на весь этот коридор", - сказал замглавы Минвостокразвития.

Развитие СМП станет драйвером для развития иной инфраструктуры в Арктике, добавил он: "Особое внимание в стратегии телекоммуникационной инфраструктуре. Уже на первом этапе реализации стратегии мы должны полностью закрыть проблему доступа в арктической зоне к скоростному и дешевому интернету. Будет построено трансарктическая волоконно-оптическая линия, которая обеспечит устойчивую связь для всей береговой инфраструктуры Севморпути".