Бюджет Самарской области на 2020 год планируется бездефицитным

28.10.19 15:32

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Бюджет Самарской области на 2020 год, а также на 2021-2022 годы планируется сбалансированным, сообщил министр экономического развития региона Андрей Прямилов на расширенном заседании правительства в понедельник.

"В целом на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов областной бюджет сформирован бездефицитным", - сказал Прямилов.

Он сообщил, что доходы и расходы бюджета-2020 запланированы в размере 149 млрд 317,5 млн рублей, расходы и доходы на 2021 год прогнозируются в размере 159 млрд 101,2 млн рублей, в 2022 году - 167 млрд 574,5 млн рублей.

Как сообщалось, в конце 2018 года бюджет Самарской области на 2019 год был сформирован с техническим профицитом, а бюджет 2020-2021 - сбалансированным.

В настоящее время, в соответствии с последними изменениями, доходы областного бюджета на 2019 год составляют 171 млрд 297,4 млн рублей, расходы - 181 млрд 495,9 млн рублей. Дефицит - 10 млрд 198,5 млн рублей или 5,6% от расходов.