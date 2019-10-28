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28.10.19 15:32
Бюджет Самарской области на 2020 год планируется бездефицитным
"В целом на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов областной бюджет сформирован бездефицитным", - сказал Прямилов.
Он сообщил, что доходы и расходы бюджета-2020 запланированы в размере 149 млрд 317,5 млн рублей, расходы и доходы на 2021 год прогнозируются в размере 159 млрд 101,2 млн рублей, в 2022 году - 167 млрд 574,5 млн рублей.
Как сообщалось, в конце 2018 года бюджет Самарской области на 2019 год был сформирован с техническим профицитом, а бюджет 2020-2021 - сбалансированным.
В настоящее время, в соответствии с последними изменениями, доходы областного бюджета на 2019 год составляют 171 млрд 297,4 млн рублей, расходы - 181 млрд 495,9 млн рублей. Дефицит - 10 млрд 198,5 млн рублей или 5,6% от расходов.
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