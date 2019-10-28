Чибис объявил новый состав правительства Мурманской области

28.10.19 15:41

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

28 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил новый состав правительства региона.

Как сообщил Чибис журналистам в понедельник, кресла заместителей губернатора сохранили Ольга Кузнецова, Роман Дурягин и Евгений Никора. Также заместителями Чибиса стали Дмитрий Филиппов (ранее министр развития промышленности и предпринимательства региона), Елена Дягилева (при этом за Дягилевой сохраняется кресло министра финансов), Оксана Астахова (также будет занимать пост министра строительства), Александр Хомяков и Надежда Аксенова.

Кроме того, министерские кресла сохранили глава Минздрава Дмитрий Панычев, председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин и глава комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский. В остальных министерствах и комитетах произошли новые назначения.

Кроме того, есть изменения в структуре правительства.

"Часть органов власти прекращает свое существование, и появляются новые", - сказал Чибис.

Так, образованы министерство цифрового развития, министерство градостроительства и благоустройства, комитет по туризму, управление по реализации антикоррупционной политики. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области преобразовано в министерство внутренней политики и министерство информационной политики. Статус министерств получили комитет по физической культуре и спорту, а также комитет культуры и искусства, которому дополнительно поручена молодежная политика.

Также изменения претерпело министерство развития промышленности и предпринимательства Заполярья и министерство сельского и рыбного хозяйства - они объединены в министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства.

Чибис добавил, что упразднено министерство имущественных отношений, его функции переданы министерству экономического развития.

Как сообщалось, ранее первого заместителя губернатора Оксану Демченко утвердили в должности депутаты Мурманской областной думы.

Чибис вступил в должность губернатора Заполярья 27 сентября и в течение двух месяцев должен был объявить новый состав правительства области.