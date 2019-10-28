Тихончук избран сити-менеджером Евпатории

28.10.19 15:48

© РИА Новости. Алексей Павлишак

28 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Евпатории в понедельник выбрали главой администрации Романа Тихончука, который исполнял обязанности сити-менеджера после отстранения от должности арестованного судом Андрея Филонова.

"Единогласно был избран Тихончук Роман Георгиевич", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" председатель парламента Олеся Харитоненко.

42-летний Тихончук - уроженец Симферополя, большая часть его карьеры связана с работой в парламентах разных уровней. С 2014 года до весны 2019 года он был депутатом городского совета Евпатории. 30 апреля на него возложили исполнение обязанностей сити-менеджера курорта, временно отстранив от должности Андрея Филонова "в связи с применением к нему мер процессуального принуждения" (он арестован по обвинению в превышении полномочий).

Сити-менеджеры в Крыму избираются в два этапа. Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых депутаты выбирают главу администрации большинством голосов.

Всего для участия в конкурсе на должность главы администрации Евпатории подали документы три человека. Помимо Тихончука, в финал вышел директор евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.

Евпатория - курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.