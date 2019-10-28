Около 2 тыс. квартир в марийском поселке остались без газа из-за сбоя на газораспределительном пункте

28.10.19 16:17

© РИА Новости. Евгений Самарин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Несколько газовых плит загорелись из-за повышения давления в квартирах ряда домов в поселке Медведево в Марий Эл в понедельник, сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола".

Причиной инцидента стал выход из строя оборудования в газораспределительном пункте N67.

"От системы газоснабжения отключено около 2 тысяч квартир. Пострадавших нет, причины выхода из строя оборудования выясняются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе организации агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что газоснабжение планируется восстановить к концу рабочего дня.