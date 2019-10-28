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28.10.19 16:25

Штрафы КоАП за пропаганду наркотиков не справляются со своей задачей, считает Крашенинников

© РИА Новости. Денис Абрамов
28 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что действующей статьи КоАП о наказании за пропаганду наркотиков, недостаточно, она неэффективна, введение уголовной статьи позволит подключить более суровый механизм наказания за такие действия.

"Пропаганда у нас сегодня есть в КоАП (статья 6.13). Она есть, но она не показывает свою эффективность, у нас там существует штраф до 5 тыс. рублей (на граждан) и для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей и иногда может быть до 15 суток. Понятно, что эта норма не является эффективной", - сказал Крашенинников "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что применение санкций по КоАП и по УК "совершенно разные истории". "Пропаганда - это достаточно широкий круг, и мы знаем, что она существует, несмотря на КоАП (наличие статьи КоАП, предусматривающей наказание)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли уголовное наказание за пропаганду наркотиков быть близким или аналогичным действующему уголовному наказанию за склонение к употреблению наркотиков (статья 230 УК, лишение свободы до 3 лет, при склонении детей до 15 лет) Крашенинников ответил: "Я думаю, что может быть конечно, но в данном случае речь идет не о сроке, а об эффективности, о расследовании...".

Он отметил, что введение в УК такой ответственности будет означать, что и расследовать случаи пропаганды наркотиков будут другие инстанции и решение будет выносить суд.

"Это более суровая история, связанная с расследованием, с оперативно-розыскной деятельностью, с точки зрения карающего меча, он уже тут такой более острый. И я как раз надеюсь, что он будет не только острый, но и неотвратимый", - добавил он.

По его словам, склонение направлено на конкретного человека или определенный круг лиц, а пропаганда - это широкий, неопределенный круг, "склонение - это может быть и целевая аудитория, это не только конкретный человек".

"Я считаю, что у нас три самых больших зла - это коррупция, терроризм, в широком смысле, включая экстремизм, и, конечно, наркотики, с которыми нужно бороться достаточно жёстко. Мне хочется верить, что превентивная составляющая будет больше, но если кто-то всё-таки будет продолжать этим заниматься, то уголовное наказание - оно более эффективно", - сказал Крашенинников.

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