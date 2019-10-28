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28.10.19 16:28

Ремонт всех котлов на ТЭЦ в алтайском Яровом после масштабной коммунальной аварии завершат к 8 ноября

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
28 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разработать алгоритм действий на случай коммунальных аварий после выхода из строя котлов на ТЭЦ в Яровом в минувшую пятницу, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"Ремонтно-восстановительные работы вели круглосуточно. Прошедшие два дня отремонтированный котел N9 отработал в нормальном режиме. Температура теплоносителя соответствует нормативам. Не снимая особый режим работы, на станции продолжается ремонт котла N7. Ориентировочный срок завершения ремонтно-восстановительных работ - 29 октября. Ремонт третьего котла планируется завершить ориентировочно к 8 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона поручил разработать в муниципалитетах алгоритм действий на случай сбоя в теплоснабжении во время отопительного сезона. Кроме того, выработкой комплекса мер при таких ситуациях займется и министерство промышленности и энергетики края.

"Важно получать информацию непосредственно от жителей городов или сел, оперативно на нее реагировать, предусмотреть возможные варианты развития событий. Должна проводиться оценка достаточности принятых мер, высказанных со стороны жителей просьб, потребностей, и реализации мер поддержки. Необходимо предусмотреть возможность централизованно направить тепловые пушки, передвижные источники энергии. Должна быть оценка готовности пунктов временного размещения. В оперативной информации, поступавшей из Ярового, я этих данных не увидел", - цитирует пресс-центр Томенко.

По его словам, на уровне муниципалитетов должна собираться информация о температуре в жилых помещениях.

Специалисты оперативно организовали проведение ремонтных работ, и вечером 26 октября теплоснабжение было возобновлено.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Администрации города ввела режим повышенной готовности. Специалисты оперативно организовали проведение ремонтных работ, и вечером 26 октября теплоснабжение было возобновлено благодаря поочередному ремонту котлов.

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