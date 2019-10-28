"Победа" зимой будет летать из Саратова в Петербург

28.10.19 16:43

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

28 октября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Гагарин" (Саратов) переходит на осенне-зимнее расписание, с 29 октября авиакомпания "Победа" открывает регулярные рейсы в Санкт-Петербург, сообщается в пресс-релизе аэропорта.

Полеты Саратов - Санкт-Петербург будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на Boeing-737-800, говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках чартерной программы на 31 октября авиакомпания Royal Flight запланировала начало еженедельных рейсов Саратов-Дубай, а с 28 декабря по 11 января в Дубай из Саратова будет летать авиакомпания AZUR Air. На каких воздушных судах будут осуществляться авиарейсы, не уточняется.

Отмечается, что в целом из Саратова в зимний период запланировано выполнение регулярных и чартерных пассажирских рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды, Дубай.

"В столицу России будет выполняться ежедневно по семь рейсов, а по вторникам, четвергам и субботам - по восемь рейсов, которые свяжут Саратов практически со всеми аэропортами московского авиаузла. Полеты в осенне-зимний период будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Победа", "ИрАэро", "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), S7 Airlines, Pegas Fly, Royal Flight",- говорится в пресс-релизе.