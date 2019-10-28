Сильный ветер оставил без света более 20 тыс. жителей Татарстана

28.10.19 17:27

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Порывистый ветер в Татарстане в понедельник привел к отключениям электричества в 60 населенных пунктах республики, в том числе в Казани, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

"В период с 11:00 до 15:00 отключения электроснабжения происходили в 9 муниципальных образованиях, в том числе в Казани, под отключение попадали 60 населенных пунктов, 7215 домов с населением более 20 тыс. человек, 8 социально-значимых объектов (6 школ, 2 котельные)", - говорится в сообщении.

Для сил местных пожарно-спасательных гарнизонов Татарстана до 23:00 введен режим повышенной готовности.

Представитель ведомства уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что электроснабжение сейчас частично восстановлено.

Утром в понедельник синоптики предупреждали о резком усилении ветра до 25 м/с в Татарстане с сохранением ветреной погоды днем и вечером.

В республике сейчас 6-11 градусов тепла.