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28.10.19 17:27
Сильный ветер оставил без света более 20 тыс. жителей Татарстана
"В период с 11:00 до 15:00 отключения электроснабжения происходили в 9 муниципальных образованиях, в том числе в Казани, под отключение попадали 60 населенных пунктов, 7215 домов с населением более 20 тыс. человек, 8 социально-значимых объектов (6 школ, 2 котельные)", - говорится в сообщении.
Для сил местных пожарно-спасательных гарнизонов Татарстана до 23:00 введен режим повышенной готовности.
Представитель ведомства уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что электроснабжение сейчас частично восстановлено.
Утром в понедельник синоптики предупреждали о резком усилении ветра до 25 м/с в Татарстане с сохранением ветреной погоды днем и вечером.
В республике сейчас 6-11 градусов тепла.
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