Самарские власти намерены направить почти 130 млн рублей на подарки для семей с первенцами

28.10.19 17:43

© РИА Новости. Яков Андреев

28 октября. Interfax-Russia.ru - Проект бюджета Самарской области на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 года является социально ориентированным и направлен на устойчивое развитие региона, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства в понедельник.

"Следует, во-первых, отметить его (проекта бюджета-ИФ) четкую социальную направленность, а во-вторых - ориентированность на устойчивое развитие региона. Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов", - сказал Азаров.

Азаров отметил, так в 2020 году в Самарской области вводится новая мера поддержки семей, в которых рождается первый ребенок - подарочный комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей.

В свою очередь министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов пояснил, что на эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год учтена сумма в 127 млн 380 тыс. рублей.

Планируется, что ежегодно "подарки новорожденному" в регионе будут получать более 12 тыс. 700 детей.

Как сообщалось, правительство Самарской области на расширенном заседании в понедельник рассмотрело проект бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годов, согласно которому бюджет региона на ближайшие три года планируется бездефицитным.