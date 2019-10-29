Власти Удмуртии прогнозируют рост ВРП на 1,2% и снижение добычи нефти на 0,5%

29.10.19 09:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Объем ВРП Удмуртии, по базовому варианту прогноза, по итогам 2019 года ожидается на уровне 646,4 млрд рублей, сообщил министр экономики республики Михаил Тумин, представляя прогноз социально-экономического развития Удмуртии правительству республики в понедельник.

"ВРП оценивается на уровне 646,4 млрд рублей, или 101,2% к уровню 2018 года", - сказал Тумин.

Он добавил, что, по предварительной оценке, объем ВРП в 2018 году увеличился на 1% в сопоставимых ценах и составил 622,7 млрд рублей.

Тумин отметил, что, в частности, объем производства в сельском хозяйстве составит 66 млрд рублей, увеличившись на 0,8%. Объем розничного товарооборота вырастет на 1,9%, до 255,5 млрд рублей. Индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 103%.

Глава Минэкономики Удмуртии подчеркнул, что в целевом варианте прогноза заложены более высокие темпы развития.

"В то же время по-прежнему остаются высокие риски, связанные со снижением рубля, деловой инвестиционной активности, снижением спроса на продукцию наших предприятий и также снижением потребительского спроса", - отметил Михаил Тумин.

Он также заявил, что по итогам 2019 года ожидает снижения объема нефтедобычи на 0,5% по сравнению с предыдущим годом.

По словам министра, добыча полезных ископаемых ожидается на уровне 99,5% к уровню 2018 года. "Объем добычи составит 10,5 млн тонн нефти", - сказал Тумин.

Он напомнил, что по итогам января-сентября в республике добыто 7,8 млн тонн нефти, что на 0,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2018 году добыча нефти в Удмуртии сократилась на 2,6% по сравнению с предыдущим годом - до 10,53 млн тонн.

В октябре прошлого года Минэкономики республики прогнозировало уменьшение добычи нефти до 2021 года не менее чем на 6,6% к уровню 2018 года из-за значительной выработанности запасов и высокой обводненности основных месторождений.

Основными нефтедобывающими компаниями республики, на долю которых приходится 94% общего объема добычи, являются "Удмуртнефть" и "Белкамнефть". "Удмуртнефть" через "Промлизинг" и Taihu Limited (Кипр) контролируется совместно ПАО "НК "Роснефть" (51% в Taihu) и китайской нефтехимической корпорацией Sinopec (49% в Taihu). "Белкамнефть" подконтрольна структурам Михаила Гуцериева.