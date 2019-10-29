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29.10.19 09:27
Профессиональных управленцев в ДФО будут готовить в филиале мастерской управления "Сенеж"
"Мастерская "Сенеж" за короткое время зарекомендовала себя как один из институтов подготовки талантливых кадров в профессиональной и управленческой сферах. На Дальнем Востоке, с учетом приоритета его развития, потребность в таких кадрах может быть еще выше, чем в других регионах", - сказал Кривопал агентству "Интерфакс - Дальний Восток".
Он отметил, что для молодых дальневосточников удобнее прилететь во Владивосток, чем в Москву, чтобы получить необходимые навыки.
"В развитии Дальнего Востока уже задействована молодежь. Однако порой им в какой-то степени не хватает современных компетенций, иногда нет возможности поехать в Москву, чтобы участвовать в очных мероприятиях на базе "Сенежа". Мы переложили открыть филиал на Дальнем Востоке. У нас на острове Русский, на базе кампуса Дальневосточного федерального университета есть замечательная инфраструктура, соответствующие кадры", - сказал он.
Открытие филиала, по его словам, позволит развивать кадровый потенциал на Дальнем Востоке.
"Изменения, в первую очередь, должны делать люди, они должны обладать современными навыками управления, принятия решений. Сейчас появляются современные направления подготовки, актуальные требования. Это, например, работа в командном режиме, в режиме цейтнота. Мы говорим об опережающем развитии Дальнего Востока, у нас нет возможности расслабляться, прописывать долгие стратегии развития. Поэтому молодым людям необходимы навыки цифровой трансформации, умение формировать команду, знания о том, как обрабатывать данные для принятия решения", - сказал он.
Знания в этих областях делают молодых людей, которые будут развивать Дальний Восток, конкурентоспособными, отметил эксперт.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября во Владивостоке, поручил подготовить при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и представить предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж" до 1 февраля 2020 года.
Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей". "Сенеж" - это центр подготовки управленцев высшего звена, в том числе госслужащих, институт формирования и трансляции общественных норм, а также интеграционная площадка для построения социальных лифтов и развития профессиональных компетенций.
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