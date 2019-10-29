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29.10.19 09:27

Профессиональных управленцев в ДФО будут готовить в филиале мастерской управления "Сенеж"

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
29 октября. Interfax-Russia.ru - Создание в Приморье филиала мастерской управления "Сенеж" позволит повысить качество подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока, где потребность в таких специалистах часто выше, чем других регионах РФ, сообщил первый зампредседателя Ассоциации Молодежных правительств России Михаил Кривопал.

"Мастерская "Сенеж" за короткое время зарекомендовала себя как один из институтов подготовки талантливых кадров в профессиональной и управленческой сферах. На Дальнем Востоке, с учетом приоритета его развития, потребность в таких кадрах может быть еще выше, чем в других регионах", - сказал Кривопал агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Он отметил, что для молодых дальневосточников удобнее прилететь во Владивосток, чем в Москву, чтобы получить необходимые навыки.

"В развитии Дальнего Востока уже задействована молодежь. Однако порой им в какой-то степени не хватает современных компетенций, иногда нет возможности поехать в Москву, чтобы участвовать в очных мероприятиях на базе "Сенежа". Мы переложили открыть филиал на Дальнем Востоке. У нас на острове Русский, на базе кампуса Дальневосточного федерального университета есть замечательная инфраструктура, соответствующие кадры", - сказал он.

Открытие филиала, по его словам, позволит развивать кадровый потенциал на Дальнем Востоке.

"Изменения, в первую очередь, должны делать люди, они должны обладать современными навыками управления, принятия решений. Сейчас появляются современные направления подготовки, актуальные требования. Это, например, работа в командном режиме, в режиме цейтнота. Мы говорим об опережающем развитии Дальнего Востока, у нас нет возможности расслабляться, прописывать долгие стратегии развития. Поэтому молодым людям необходимы навыки цифровой трансформации, умение формировать команду, знания о том, как обрабатывать данные для принятия решения", - сказал он.

Знания в этих областях делают молодых людей, которые будут развивать Дальний Восток, конкурентоспособными, отметил эксперт.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября во Владивостоке, поручил подготовить при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и представить предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж" до 1 февраля 2020 года.

Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей". "Сенеж" - это центр подготовки управленцев высшего звена, в том числе госслужащих, институт формирования и трансляции общественных норм, а также интеграционная площадка для построения социальных лифтов и развития профессиональных компетенций.

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