Арест красноярца, заснявшего избиение приятеля до смерти, признан законным

29.10.19 09:31

фото Сергея Достовалова

29 октября. Interfax-Russia.ru - Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на решение Центрального районного суда об аресте Андрея Шилова по резонансному делу о снятом на видео избиении до смерти жителя краевого центра, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил жалобу защиты Шилова на решение Центрального районного суда оставить без удовлетворения, меру пресечения Шилову в виде заключения под стражу оставить без изменений", - сказала судья Дроздова Лариса.

По словам представителя прокуратуры, Шилов заявлял свидетелям по делу о своей уверенности в том, что он избежит уголовной ответственности.

Как сообщалось, 16 октября Центральный районный суд арестовал Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых по делу об избиении до смерти 31-летнего жителя Красноярска.

10 октября следователи красноярского главка СКР возбудили уголовное дело по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после того, как избитый двумя приятелями 31-летний житель Красноярска скончался в больнице. Инцидент произошел в середине сентября в доме погибшего. Вначале дело расследовали в полиции, после смерти жертвы оно было переквалифицировано и передано в СКР, подозреваемых задержали.

Ранее в интернете появилось видео, где двое молодых людей, испачканных кровью, снимают себя на телефон и показывают мужчину, лежащего в квартире без сознания.

Из-за того, что подозреваемые в жестком избиении не были изначально арестованы, жители Красноярска вечером 15 октября устроили сход у здания краевой прокуратуры, на проспекте Мира собрались несколько десятков человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль и пообещал проверить возможные родственные связи подозреваемых, которые могли стать причиной изначально мягкой меры пресечения.