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29.10.19 09:34
Экстремальное загрязнение медью выявлено после прорыва дамбы под Красноярском
"По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)", - говорится в сообщении Росгидромета, размещенном на официальном сайте ведомства во вторник.
Отбор проб был произведен 20 октября специалистами "Среднесибирского УГМС" Росгидромета в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея.
Загрязнение воды медью и цинком фиксировалось и несколько часов спустя. В 22:00 20 октября по местному времени показатель по ионам меди составлял 109 ПДК, ионам цинка - 16 ПДК; 21 октября специалисты также фиксировали экстремальное загрязнение медью (172 ПДК), а также высокое загрязнение цинком (19 ПДК) и свинцом (4 ПДК).
В сообщении также отмечается, что специалисты брали пробы воды 20 октября также в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим. Там случаев экстремального и высокого загрязнения не обнаружено.
Информация о возможном загрязнении воды была озвучена судьей в Красноярске 21 октября во время рассмотрения вопроса об аресте одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. К делу было приобщено пояснение представителя земельного надзора, согласно которому в ходе обследования технологических отстойников были обнаружены повреждения бортов этих сооружений, что, по мнению автора озвученного заключения, "может привести к загрязнению окружающей среды".
Позже о существенном превышении ПДК по меди (в 21 раз), цинку (7,4 раза) и взвешенным веществам (более чем в 200 раз) непосредственно в реке Сейбе (500 м ниже места прорыва дамбы), сообщал Росприроднадзор.
19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба (приток реки Сисим, бассейн Енисея) произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.
По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.
Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документо
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