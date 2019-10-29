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29.10.19 09:53
В ОНФ поддержали использование маткапитала для ремонта частных домов в ДФО
Инициативу о возможности использования средств материнского капитала на оплату газификации жилья, его водоснабжения и водоотведения Белоглазов озвучил президенту Владимиру Путину в ходе встречи во время проведения Восточного экономического форума. 28 октября глава государства поручил правительству РФ рассмотреть это вопрос.
"От меня прозвучало предложение, чтобы было разрешено использовать материнский капитал на создание базовой инфраструктуры частных домовладений. Либо это централизованное водоснабжение, водоотведение, либо это автономная система, когда люди сами смогут сделать скважину, шамбо, канализацию и так далее", - сказал Белоглазов.
По его словам, жители края часто обращаются в региональное отделение ОНФ именно с этой просьбой.
"Это предложение - результат общения с жителями, которые приходят в региональное отделение. Это уже необходимость. И она касается не только жителей Дальнего Востока, но и всей страны", - отметил он.
Программа материнского (семейного) капитала была введена в январе 2007 года. Деньги выплачиваются россиянам при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка.
Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин.
Кроме того, государство компенсирует получателям материнского капитала затраты на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 026 рублей. В 2020 году он будет увеличен до 466 тысяч. Кроме того, жители Дальнего Востока дополнительно будут получать еще 130 тыс. рублей.
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