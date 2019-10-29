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29.10.19 10:06

Кожемяко: поручения президента РФ Путина касаются ключевых для ДФО вопросов

© РИА Новости. Михаил Климентьев
29 октября. Interfax-Russia.ru - Важные для Приморья вопросы вошли в поручения президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября во Владивостоке, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Встреча Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока в очередной раз показала важность и необходимость проведения прямого диалога власти и граждан. Поскольку в поручения президента РФ легли ключевые для Приморья вопросы и проблемы, решать которые необходимо не только на краевом уровне, но и привлекать федеральных коллег", - сказал Кожемяко агентству "Интерфакс -Дальний Восток".

Губернатор Приморья добавил, что "в числе поручений президента РФ такие важные для Приморья вопросы, как решение проблемы долгостроев, введение льгот на авиаперелет к месту лечения для детей-инвалидов, создание центра реабилитации и абилитации детей до трех лет на базе нашего Перинатального центра, развитие спорта, образования, защита природы в условиях реализации промышленных проектов".

Также власти Приморья по поручению главы государства до 1 декабря этого года совместно с председателем правительства РФ разработают и представят механизм налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранцам.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока. Список из 12 пунктов был принят по итогам встречи главы государства с общественниками дальневосточного региона.

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